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Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2020 - 12:27,Son Güncelleme:/

İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

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İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

İstanbul genelinde yapılan uygulamada polis ekipleri, toplu taşıma araçlarını kontrol noktalarında durdurarak, alınan tedbirler kapsamında yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıyıp taşımadığını kontrol etti. Uygulama yapılan noktalardan biri de Fatih Millet Caddesi'ydi. Ekipler, durdurdukları otobüslerde yolcu sayısıyla ilgili kontrollerde bulunurken, otobüs sürücülerini ve yolcuları konuyla ilgili bilgilendirdi.

Yolculardan Emre Mısırcı "İşe gitmek zorunda olduğum için toplu taşıma aracını kullanıyorum. Herkes kurallara uyuyor. Halk tedirgin. Şakası yok. Eğitim seviyesine de gerek yok. İnsanlar artık duyarlı oldu. Kimse boş bırakılan koltuklara oturmuyor. Bu işin şakası yok" dedi.

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