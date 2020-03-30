İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

İstanbul genelinde yapılan uygulamada polis ekipleri, toplu taşıma araçlarını kontrol noktalarında durdurarak, alınan tedbirler kapsamında yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıyıp taşımadığını kontrol etti. Uygulama yapılan noktalardan biri de Fatih Millet Caddesi'ydi. Ekipler, durdurdukları otobüslerde yolcu sayısıyla ilgili kontrollerde bulunurken, otobüs sürücülerini ve yolcuları konuyla ilgili bilgilendirdi.

Yolculardan Emre Mısırcı "İşe gitmek zorunda olduğum için toplu taşıma aracını kullanıyorum. Herkes kurallara uyuyor. Halk tedirgin. Şakası yok. Eğitim seviyesine de gerek yok. İnsanlar artık duyarlı oldu. Kimse boş bırakılan koltuklara oturmuyor. Bu işin şakası yok" dedi.