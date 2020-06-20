İstanbul'da tek tarife: Maske cezası 900 TL

Koronavirüs sebebiyle 49 ilde maske takma zorunluluğu kararı alındı. İstanbul Valiliği de açık alanlarda maske takma zorunluluğuna uymayanlara cezai işlem uygulanacağını açıkladı. İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamında kesilen cezalar kaymakamlıklara bırakıldığı için 3 bin 150 liraya kadar ceza kesiliyordu. Ancak bu cezalar ilçeden ilçeye farklılık gösteriyordu. Örneğin Beşiktaş Kaymakamlığı’nda ‘3 gün uyarmanın ardından 950 lira cezai işlem’ kararı alınmıştı. Bu rakam Gaziosmanpaşa’da ise 392 lira olarak belirlenmişti.

TOPLANTI YAPILDI KARAR VERİLDİ

Farklılığı ortadan kaldırmak için İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi önceki akşam 17.00’de Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası İstanbul’da maske takmamanın cezası 900 TL olarak belirlendi. Vatandaşların çoğu uygulamadan memnun olduğunu dile getirirken, bazı vatandaşların bu kurala halen uymaması dikkat çekti.

TAKMAYANLAR CEZAYI YEDİ Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi girişlerinde dün polis ekipleri maske denetimi yaptı. Polisleri gören bazı vatandaşlar cep ve çantalarından çıkarttıkları maskeleri taktı. Maskesiz dışarı çıkan Erdem Demirtaş adlı bir vatandaş polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almadı. “Sevmiyorum maske takmayı, beni bunaltıyor. Keyfim öyle istedi o yüzden takmadım. Öderiz parası neyse” diyen Demirtaş’a 900 TL para cezası kesildi. Maskesini cebinde taşıyan Şenol Başkara ise “Sigara içtim köşede, o sırada cebime koydum. Alışkanlık olmadığı için de cebimde kaldı. Sağ olsun polisler maske takmam konusunda uyardı beni” dedi. Bir genç kadın da polisin uyarısının ardından maskesini taktı. (Aydemir KADIOĞLU /İSTANBUL)



54: İstanbul, Ankara, Bursa’nın ardından açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilen illere Çanakkale, Samsun, Bilecik ve Erzincan da eklendi. Böylece maske zorunluluğu uygulanan il sayısı 54 oldu.