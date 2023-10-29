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İstanbul'da TCG Anadolu Gemisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni

Güncelleme Tarihi:

#100Yıl#Cumhuriyet#Milli Savunma Bakanlığı
İstanbulda TCG Anadolu Gemisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 12:43

TCG Anadolu Gemisi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi. Törende konuşan Amiral Gökçen Fırat, 'Gemilerimiz geçişleri sırasında denizcliğie özgü bir selamlama şekli olan çimariva ile Vahdettin Köşkü'nde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımızı selamlayacaktır.' dedi. 

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Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı TCG Anadolu gemisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi. Gemideki törene üst düzey rütbeli askerler ile gemi personeli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in mesajı okundu. Cumhuriyetin 100. yıl törenlerine ilişkin bilgilendirmeyi ise, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığına atanan Tuğamiral Gökçen Fırat yaptı.

İLK KADIN AMİRAL GÖKÇEN FIRAT'TAN TÖRENE İLİŞKİN BİLGİ

Törende ilk kadın amiral Gökçen Fırat da bir konuşma yaptı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanı Tuğamiral Fırat konuşmasında törenlere ilişkin bilgi verdi. Fırat, "Gemilerimiz geçişleri sırasında denizcliğie özgü bir selamlama şekli olan çimariva ile Vahdettin Köşkü'nde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımızı selamlayacaktır . 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü denizde resmi geçit töreni Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu komutasında 100 gemi ve 24 helikopterin geçişiyle icra edilecektir. TCG Anadolu rehberliğinde yapılacak geçişe 21'i amiral olmak üzere bin 217 subay, 3 bin 826 astsubay, 2 bin 853 uzman erbaş ve er ile toplam 7 bin 896 personelimiz iştirak edecektir. TCG Anadolu'da sancak subayı olarak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ve Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız bulunmaktadır. Denizde resmi geçit tören 17.00'de TCG Anadolu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı çimariva ile selamlamasıyla başlayacaktır. " dedi. Tören 100. Yıl Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

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#100Yıl#Cumhuriyet#Milli Savunma Bakanlığı

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