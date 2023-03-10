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İstanbul'da tarihi eser operasyonu

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#İstanbul#Tarihi Eser#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 10:48

İstanbul'da çok sayıda adrese yapılan operasyonda Osmanlı, Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu ve Küçükçekmece'de çok sayıda adreste Osmanlı, Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserler olduğu yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 51 adet II. Abdülhamid Han'ın oğlu Şehzade Mehmet Burhaneddin'e ait el yazılı ve imzalı kartpostal, Darülfünun Kütüphanesi damgalı ve Yıldız Sarayı Kütüphanesi'nden çalıntı kitaplar, 81 çeşitli form ve ebatlarda yüzük, 19. yy. ait 257 noter evrakı, 327 eser/obje, 54 sikke ele geçirildi.

Baskınlarda 5 kişi gözaltına alındı.

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#İstanbul#Tarihi Eser#Operasyon

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