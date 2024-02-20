×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da taksiciye söylediği sözler kan dondurdu: Keşke ölülerinizi canlı canlı yaksalar

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Taksi#Toplu Taşıma
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2024 09:58

İstanbul’da bir yolcunun taksiyle Şişhane’den Halıcıoğlu’na giderken şoför ile arasında geçen konuşma tüyler ürpertti. Önceki seyahatlerinde yol ortasında bırakıldığını, fazladan dolaştırıldığını söyleyen müşteri, taksi sürücüleri için “Keşke ölülerini canlı canlı yaksalar” ifadelerini kullandı. Olay sonrası konuşan taksici İbrahim Arslan, 'Ben yaşından dolayı bir şey söylemedim. Biz güven ve huzur istiyoruz.' dedi.

Haberin Devamı

Beyoğlu Şişhane’den geçtiğimiz Salı günü gece yarısı Halıcıoğlu’na giden takside yaşanan bir diyalog, duyanların kanını dondurdu. İddiaya göre yaşlı bir kadın, taksiye binmek üzere aracı durdurdu. Ardından Halıcıoğlu’na gitmek istediğini söyleyen kadın, bir anda taksi sürücülerine nefret kusmaya başladı.

“KEŞKE ÖLÜLERİNİ CANLI CANLI YAKSALAR”

Ağzına geleni söyleyen kadın, taksi sürücüsü neden böyle şeyler söylediğini sorduğunda ise, “Benim canımı yakıyorlar, sen bilmiyorsun. Bu beddua bile az. Keşke onların ölülerini canlı canlı yaksalar” cevabını verdi. Aldığı kan dondurucu cevap karşısında adeta şoke olan sürücü İbrahim Arslan sakin bir şekilde aracını sürmeye devam etti. O anlar taksi şoförünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınTaksici Oğuz Erge öldürüldü Arkadaşları konuştuTaksici Oğuz Erge öldürüldü! Arkadaşları konuştuHaberi görüntüle

“KİMSENİN CANI YANMASIN VE HUZURU BOZULMASIN”

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan taksi sürücüsü İbrahim Arslan, şu ifadeleri kullandı:

“Ben kendi yolumda giderken teyze el etti. Teyzeye nereye gideceğini sordum. Kendisi bize güvenmediğini söyleyerek hakaretler etti. Ben yaşından dolayı bir şey söylemedim. Biz güven ve huzur istiyoruz. Biz bu takside kimin bela, kimin şer, kimin hayır olduğunu bilmiyoruz.

İstanbulda taksiciye söylediği sözler kan dondurdu: Keşke ölülerinizi canlı canlı yaksalar

Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum. Biz taksi sürücülerini güvende tutun. Analar, çocuklar ve sevdiklerimiz ağlamasın. Güvende hissetmemiz için koruma kabini talep ediyoruz. Çünkü kimin ne olduğunu bilmiyoruz. Birimiz arkamızdan vuruluyoruz, birimiz bariyerler çarparak ölüyoruz, birimiz kalp krizi geçiriyor. Kimsenin canı yanmasın ve huzuru bozulmasın. Sizden bu konuda destek bekliyoruz. Ben arkaya yolcu alıyorum. Acaba bana bıçak mı çekecek, silah mı çekecek, beni mi öldürecek? Annemden, babamdan, çocuğumdan ayrı mı koyacak? İnsanın canı bu kadar ucuz olamaz.”

Gözden KaçmasınDehşeti yaşadı Artık taksiciler bize güvenmiyor deyip saldırdıDehşeti yaşadı! 'Artık taksiciler bize güvenmiyor' deyip saldırdıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Taksi#Toplu Taşıma

BAKMADAN GEÇME!