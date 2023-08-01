İstanbul’da taksici ile yolcular arasında şaşırtan diyalog

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İstanbul’da son zamanlarda sarı taksiler zam haberleriyle gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde sarı taksilerin indi-bindi ücretinin 75 TL'ye yükseldiği iddiası dahi sosyal medyada gündem oluşturmuştu. İstanbul’da taksi ücretleriyle ilgili bu kez şehir dışından gelen bir aile ile taksi sürücüsü arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Geçtiğimiz hafta cuma günü Eyüpsultan’da Gaziantep’ten gelerek taksiye binen bir aile İstanbul’daki taksi ücretleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. O anları taksi sürücüsü Oğuz Kaan Ünver cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

“İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA PAHALI, TAKSİ ÇOK UCUZ”

İstanbul’da taksi ücretlerinin çok ucuz olduğuna değinen yolcular, “Biz taksiye binen insanlar değiliz ama burada çok ucuz. Eğer İstanbul’da yaşasam arabamı kapının önüne park ederdim ve işime taksiyle gidip gelirdim. İstanbul’da TOPLU TAŞIMA pahalı, taksi çok ucuz. Toplu taşımayla iki veya üç aktarmayla bir yere ulaşabiliyoruz. Biz 4 kişiyiz ve kişi başı her yolculuk 10 TL tutuyor. Biz Gaziantep’ten geliyoruz. Orada taksimetre açılışı 20 TL, kilometre başına da 20 TL ödüyoruz. Burada kilometre başına 8.50 TL olduğunu duyduk. Ben bindiğimde 300 TL veririm diye tahmin ediyorum. Ardından 90 TL tutuyor” dedi.

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taksi ücretlerinin bir an önce artması gerektiğini söyleyen taksi sürücüsü Oğuz Kaan Ünver ise, “Biz bazen birbirini tanımayan insanlar taşıyoruz. İnsanlar otobüs gelmeyince üç kişi birleşip taksiye biniyorlar. Biz burada siyasi bir malzeme olduk” sözlerini kullandı.