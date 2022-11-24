Son dakika: İstanbul'da suya yüzde 25 zam

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kasım ayı toplantısının beşinci oturumu, Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Oturumda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ)'nin su ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli ve bütçe teklifleri gündeme geldi. İSKİ'nin teklifinde konut 1. kademede konut başına 15 metreküpe kadar 11.69 liraya yüzde 45 oranında artışla 16.95, iş yeri 1. kademede 31.44 liraya yüzde 25 artış yapılarak 39.30 lira olması teklif edildi. Bunun yanı sıra İSKİ, yılın ikinci 6 ayı için de yüzde 35 zam teklifinde bulundu.



AK Partili Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Başkanı Hidayet Erdöl, söz alarak İSKİ'nin teklifini revize etti. Buna göre konutlarda 15 metreküpe kadar 1. kademe birim fiyatının 11.69 liradan 14.61 lirayı yükselmesini 2. kademe birim fiyatının 17.56 TL'den 21.95 TL'ye çıkarılması uygun bulundu. Yapılan teklif mecliste oybirliğiyle kabul edildi. Buna göre suya yüzde 25 zam yapıldı. 1 Aralık itibariyle faturaya yansıyacak. Zam teklifinin ardından mecliste İSKİ'nin 2023 yılı bütçesi konuşuldu. İSKİ'nin 2023 yılı bütçesi 32 milyar 836 milyon lira teklifi sunuldu. Teklif mecliste onaylandı.



"BELEDİYE BAŞKANI YÖNETİMİN BAŞINA GEÇER GEÇMEZ SUYA YÜZDE 80 ZAM TALEBİNDE BULUNDU"



AK Parti Meclis Üyesi Seçkin Turan "İSKİ'nin son 3 buçuk yıldaki yönetim zafiyeti yüzünden sadece su zamlarıyla anılan bir kurum haline geldiğini görmekteyiz. Şu soruları İstanbullulara sunmak istiyorum. İSKİ tecrübe ve kapasiteye nasıl kullanmıştır. İstanbul'a ve suyun geleceğine dair İSKİ ne gibi katkılar sunmuştur. Yeni içme suyu kaynakları tespit etmiş midir? Atık su arıtma kapasitesi arttırılmış mıdır? Arıtma teknolojisi açısından bakarsak. 2019 yılında biyolojik arıtma oranı yüzde 45 mertebesinde teslim edilmiş geri kalan yüzde 55'lik kısım için planlama yapılarak İSKİ yatırım alanına konulmuştur. 2023'te Cumhuriyetimizin 100. Yılında İstanbul'umuzdaki bütün atık suların yüzde 95'in üzerinde ileri teknoloji ile arıtılmış olacaktı. Bu yönetim anlayışı sayesinde hayal oldu. Suyun hatırana popülizm tercihe edildi. Belediye başkanımız seçimler öncesinde yaşam kaynağı olan suyu ucuzlatacağını vaat etmesine rağmen, dünyanın en pahalı suyunun İstanbul'un suyu olduğunu ifade etti. Seçimlerde yönetimin başına geçinde ilk genel kurulda yüzde 80 zam talebinde bulundu" diye konuştu.



"BÜTÇE TASARISINDA EN ÇOK CANIMIZI YAKAN ENERJİ MALİYETLERİDİR"



CHP Meclis Üyesi Nerze Özyurtlu "İSKİ'nin bütçesi yüzde 80 su gelirinden oluşmaktadır. 2023 yılı gelir bütçesi kademeli su satış tarife teklifi üzerinden hesaplanmış olup 30 milyar 820 milyon lira. Gider bütçesi 32 milyar 836 milyon olarak tasarlanmıştır. Aradaki yaklaşık 2 milyar farkın borçlanma ile kapanması hedeflenmektedir. Yatırım bütçemiz 11 milyar lira ile bütçenin yüzde 35'ine tekabül etmektedir. Bu bütçe tasarısında en çok canımızı yakan yapılan tüm uyarılarına rağmen yanlış ekonomi politikaları oluşturan enerji maliyetleridir" dedi.

