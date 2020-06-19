İstanbul'da su kesintisi: Üsküdar ve Başakşehir'de sular ne zaman gelecek?

İstanbul'daki su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak duyuruluyor. 19 Haziran tarihli su kesintisi programını paylaşan İSKİ, resmi sayfası üzerinden "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." uyarısında bulundu. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek_

Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Çobançeşme Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.06.2020 09:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.06.2020 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.6.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.