İstanbul'da su kesintisi: Üsküdar ve Başakşehir'de sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da çeşitli sebeplerle su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İstanbul'daki su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kesinti programına göre bugün hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde su verilemeyecek. Günün en uzun süreli kesintisi Üsküdar ve Başakşehir ilçelerinde yaşanacak. Peki, Üsküdar ve Başakşehir'de sular ne zaman gelecek?
İstanbul'daki su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak duyuruluyor. 19 Haziran tarihli su kesintisi programını paylaşan İSKİ, resmi sayfası üzerinden "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." uyarısında bulundu. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek_
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler
:
Çobançeşme Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
19.06.2020 09:55
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 19.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Şahintepe Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
19.06.2020 10:05
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 19.6.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenler
Etkilenen Mahalleler
:
Oruç Reis Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
19.06.2020 10:56
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 19.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Ünalan Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
19.06.2020 11:17
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 19.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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