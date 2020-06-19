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Haber Giriş: 19.06.2020 - 11:50,Son Güncelleme:

İstanbul'da su kesintisi: Üsküdar ve Başakşehir'de sular ne zaman gelecek?

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İstanbul'da su kesintisi: Üsküdar ve Başakşehir'de sular ne zaman gelecek?
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İstanbul'da çeşitli sebeplerle su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İstanbul'daki su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kesinti programına göre bugün hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde su verilemeyecek. Günün en uzun süreli kesintisi Üsküdar ve Başakşehir ilçelerinde yaşanacak. Peki, Üsküdar ve Başakşehir'de sular ne zaman gelecek?

İstanbul'daki su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak duyuruluyor. 19 Haziran tarihli su kesintisi programını paylaşan İSKİ, resmi sayfası üzerinden "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." uyarısında bulundu. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek_

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler

:

Çobançeşme Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

19.06.2020 09:55

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 19.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Şahintepe Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

19.06.2020 10:05

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 19.6.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenler

Etkilenen Mahalleler

:

Oruç Reis Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

19.06.2020 10:56

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 19.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Ünalan Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

19.06.2020 11:17

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 19.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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