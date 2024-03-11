İstanbul'da sokakta yürüyen kadına silahlı saldırı

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde, Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde bir sokakta yaşandı. İddiaya göre, bir kadın sokakta yürürken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda kadın bacağından yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA

Yaralı kadın, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Saldırı sonrasında yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bacağından yaralanan kadına çevredeki vatandaşların yardım ettiği ve kadının ambulansla hastaneye kaldırıldığı anlar yer alıyor.