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İstanbul'da sokakta yürüyen kadına silahlı saldırı

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#İstanbul#Bahçelievler#Kadına Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 13:36

Bahçelievler'de bir kadın, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken saldırı sonrası yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, dün akşam saatlerinde, Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde bir sokakta yaşandı. İddiaya göre, bir kadın sokakta yürürken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

İstanbulda sokakta yürüyen kadına silahlı saldırı

Saldırıda kadın bacağından yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbulda sokakta yürüyen kadına silahlı saldırı

OLAY SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA

Yaralı kadın, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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İstanbulda sokakta yürüyen kadına silahlı saldırı

Saldırı sonrasında yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bacağından yaralanan kadına çevredeki vatandaşların yardım ettiği ve kadının ambulansla hastaneye kaldırıldığı anlar yer alıyor.

İstanbulda sokakta yürüyen kadına silahlı saldırı

 

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#İstanbul#Bahçelievler#Kadına Şiddet

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