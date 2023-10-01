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İstanbul'da sokakta sıkışan TIR bir türlü çıkartılamadı

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#İstanbul#Eyüpsultan#TIR
İstanbulda sokakta sıkışan TIR bir türlü çıkartılamadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2023 17:13

Eyüpsultan'da dün akşam yokuş çıkarken kayan tır, apartmana çarparak sıkıştı. Olay yerine gelen ekipler tırı sıkıştığı yerden bir türlü çıkartamadı. Yaklaşık 18 saattir kurtarılamayan tır, apartman sakinlerini de tedirgin etti.

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Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında İslambey Mahallesi Fındıklı Sokak'ta yaşandı. İnşaat malzemesi yüklü tır, yokuş yukarı çıkarken birden kaymaya başladı. Tır, bir apartmana çarparak sıkıştı. Binada ufak çaplı hasara neden olan çarpma, tedirginliğe neden oldu.

İstanbulda sokakta sıkışan TIR bir türlü çıkartılamadı

Olay yerine gelen ekipler duruma hemen müdahale etti, ancak çarpışmanın etkisiyle sokak arasında sıkışan tır bir türlü çıkartılamadı. Kazanın üzerinden 18 saat geçmesine rağmen bulunduğu yeden çıkartılamayan tır, apartman sakinlerini de tedirgin etti.

İstanbulda sokakta sıkışan TIR bir türlü çıkartılamadı

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Tırın çarptığı bina sakinlerinden Emre kaya, "Dün geceden beri mağdur durumdayız. tır dün gece buradan yukarıya çıkmaya çalışırken geri manevra yapıyor ve binamıza çarpıyor. Klimaları parçalamış durumda. Hatta şu an bile yavaş yavaş aşağıya doğru kayıyor, binamızın kolonlarına zarar veriyor. Çocuklarımızı akşam evde uyutamadık, akrabalarımızda kaldılar. Çaresiz durumdayız. Yetkili birimleri aradık, onlar da geldiler ama çaresiz kaldılar. Daha sonra vinç ekipleri geldi ama onlar da tırı bulunduğu yerden çekemeyeceklerini ifade ettiler. Şoför sabah tırı anahtarı takılı halde bırakıp gitmiş. Çaresiz bir şekilde burada ölümle burun burunayız. Tırın sahibi olan şirketi aradık, hiçbiri ilgilenmedi. Sözde bugün geleceklerdi, ortada kimse yok" şeklinde konuştu.

İstanbulda sokakta sıkışan TIR bir türlü çıkartılamadı

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#İstanbul#Eyüpsultan#TIR

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