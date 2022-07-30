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İstanbul’da sokak ortasında korkunç cinayet: Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

#İstanbul#Çağlayan#Cinayet
İstanbul’da sokak ortasında korkunç cinayet: Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul Çağlayan’da yakın zamanda askere gidecek olan 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı, evinin bulunduğu sokak ortasında çıkan kavgada kalbinden ve sırtından bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra yaşananlar kameralara yansırken, polis ekipleri kimliğini belirledikleri katil zanlısı ve kardeşini yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuryelik yaptığı öğrenilen 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı, mesai bitimi evinin bulunduğu sokağa geldiğinde F.M. (29) ve kardeşiyle karşılaştı. İkili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada önce darbedilen Bayırtı, F.M. ve kardeşi tarafından kalbinden ve sırtından bıçaklandı. Olayın ardından F.M. ve kardeşi kayıplara karışırken, kanlar içerisinde kalan Bayırtı ise yere yığıldı.

KALBİNDEN VE SIRTINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Sesleri duyarak sokağa inen mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Bayırtı, ambulansla Sarıyer Seyrantepe’de bulunan Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalbinden bıçaklanarak ölen gencin, yakın zamanda askere gideceği öğrenildi. Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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POLİS KATİL ZANLISININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Öte yandan olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bayırtı’yı öldüren katil zanlısını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran ve güvenlik kamera görüntüsü incelemesi yapan polis ekipleri, katil zanlısının F.M. olduğunu ve olay esnasında yanında da kardeşinin olduğunu belirledi. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin katil zanlısını yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olaydan sonra yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, mahallede panik yaşandığı ve kalbinden bıçaklanan gencin yerde yattığı, daha sonra da ambulansa alındığı görülüyor.

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