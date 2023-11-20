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İstanbul'da şiddetli yağış sonrası barajlarda son durum

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#İSTANBUL#Yağmur#Baraj
İstanbulda şiddetli yağış sonrası barajlarda son durum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 09:59

İstanbul'da hafta sonu etkili olan yağışlar sonrası barajlarda yükseliş gözlendi. Geçtiğimiz hafta yüzde 16 seviyelerine kadar düşen doluluk oranı aralıksız süren yağmurların ardından yüzde 22.63'lere ulaştı. Geçen yıl ise aynı dönemde doluluk oranı yüzde 35.26 seviyesindeydi.

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İstanbul yağmurlu hava dalgası nedeniyle aralıksız yağışlar aldı. Yağışlar, son yılların en kurak dönemini yaşayan İstanbul'un barajlarına da bereket getirdi. Kente su sağlayan barajlar, yüzde 16'lara kadar gerileyen seviyelerden son yağışlarla birlikte yüzde 22,63 doluluk oranına ulaştı.

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Yağışlarla birlikte Ömerli yüzde 44,75, Elmalı yüzde 43, Darlık yüzde 36, Alibey yüzde 23,85 ve Istrancalar yüzde 21 seviyelerinde doluluğa erişti. 3 gün süren yağmur en fazla katkıyı Elmalı barajına yaptı. Elmalı'da ayın 18'inde 20.67 olan doluluk bugün 43.25'e ulaştı.

İstanbulda şiddetli yağış sonrası barajlarda son durum

Ancak barajlardaki doluluk oranı hala son 10 yılın en düşük seviyesinde.

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İstanbulda şiddetli yağış sonrası barajlarda son durum

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Ömerli: 44,75

Elmalı: 43

Darlık: 36

Alibey: 23,85

Istrancalar: 21

Terkos: 11

Büyükçekmece: 7

Sazlıdere: 7

Kazandere: 5,87

Papuçdere: 2,85

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#İSTANBUL#Yağmur#Baraj

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