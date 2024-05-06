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Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi... Sıcaklık arttıktan sonra yeni sağanak dalgası geliyor!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Orhan Şen
Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi... Sıcaklık arttıktan sonra yeni sağanak dalgası geliyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 11:03

Yurdun bazı bölgelerinde etkili olan yağışlı ve serin hava devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 ili sarı kodla uyardı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, ülke genelinde etkili olacak yeni bir yağış dalgası için tarih verdi.

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Meteoroloji'nin yayınladığı güncel hava tahmin raporunda 18 il için sarı kodlu alarm verildi. Uyarı yapılan iller sırasıyla "Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Ardahan" oldu.

Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi... Sıcaklık arttıktan sonra yeni sağanak dalgası geliyor

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugün Pazartesi, batı bölgeler açık, Doğu Anadolu yağmurlu. Sıcaklık Güneybatıda 2-4 derece artacak, Güneydoğu'da 3-5 derece azalacak. Osmaniye, Malatya, Elazığ, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Bitlis Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari çevresinde yağışlar kuvvetli.

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SICAKLIK ARTTIKTAN SONRA TEKRAR YAĞIŞ VAR

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Salı gününden itibaren sıcaklıklar Batıda artmaya başlıyor. İstanbul'da Çarşamba 23 C. Marmara'ya ve Ege'ye cuma günü yağmur geliyor. Hafta sonu ülkede yağışla birlikte sıcaklık tekrar 3-4 derece düşerek tekrar ortalamanın altına inecek. Isınma 15 Mayıs'tan sonra gelecek.

Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi... Sıcaklık arttıktan sonra yeni sağanak dalgası geliyor

VAN'DA KAR SÜRPRİZİ

Başkale'de dün akşam etkili olan sağanak, 2 bin 400 rakımlı ilçede yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya giden vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Kar yağışı nedeniyle araçlar ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı, hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. 

Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi... Sıcaklık arttıktan sonra yeni sağanak dalgası geliyor

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Orhan Şen

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