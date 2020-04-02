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DHA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 21:45,Son Güncelleme:/

İstanbul'da sahte kolonya ve deterjan operasyonu

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İstanbul'da sahte kolonya ve deterjan operasyonu
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Sultangazi ve Bağcılar'da düzenlenen operasyonda çok sayıda ünlü markalara ait sahte deterjan, kolonya ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Büro Amirliği ekipleri Bağcılar ve Sultangazi'de bulunan iki adreste sahte kolonya ve deterjan üretildiğini belirledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler satışa hazır halde çok sayıda sahte kolonya, sahte deterjan ile sağlıksız koşullarda üretildiği belirlenen salça ve reçel ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbulda sahte kolonya ve deterjan operasyonu

İstanbulda sahte kolonya ve deterjan operasyonu

Operasyon yapılan adreslerde binlerce boş kolonya şişesi ile ünlü markaların sahte etiketleri ile satışa hazır kolonya ve deterjan ele geçirildi. Şüphelilerin büyük fıçı içinde ürettikleri sahte kolonyayı kurdukları düzenekle süzdükten sonra küçük bidonlara aktardığı oradan da şişelere doldurarak satışa sundukları görüldü.

İstanbulda sahte kolonya ve deterjan operasyonu

İstanbulda sahte kolonya ve deterjan operasyonu

İstanbulda sahte kolonya ve deterjan operasyonu

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