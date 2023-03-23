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İstanbul’da sahte kimlikle yakalanan şüpheli polisi bile şaşırttı

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#İstanbul#Polis#Suç
İstanbul’da sahte kimlikle yakalanan şüpheli polisi bile şaşırttı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 12:00

İstanbul’da, adına sahte ‘Polis Haber TV’ kimliği yaptıran Zafer Ö. (41) adlı şüpheli, polis tarafından yakalandı. Aracından kurulu halde telsiz düzeneği, sahte medya belgesi ve 1 kurusıkı tabanca çıkan şüphelinin, daha önce de benzer suçtan polisiye soruşturma geçirdiği ortaya çıktı.

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Alınan bilgilere göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün gece saat 00.15 sıralarında devriye gezerken ilçeye bağlı Yenimahalle Mahallesi Dökümcüler Caddesi'ndeki bir otoparkta bulunan aracı şüpheli buldu. Polis ekipleri, parktaki aracı kontrol ederek incelemeye aldı. Araç içerisinde polis amblemli eşyalar görülmesi üzerine araştırmalarını derinleştiren emniyet ekipleri, otomobil içerisinde sahte olduğu anlaşılan ‘Polis Haber TV’ kimliği yazılı kartlar ve araca kurulu halde telsiz düzeneği olduğunu fark etti. Yapılan aramada otomobilde bir kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait 3 şarjör, 19 kurusıkı mermisi, 1 uzun namlulu av tüfeği ve 2 şarjör ile 10 av mermisi ele geçirildi.

POLİS, ARAÇTAKİ SAHTE TELSİZ DÜZENEĞİNDEN ANONS YAPTI

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Otomobildeki Zafer Ö. gözaltına alındı. Zanlı emniyete götürülürken, araçta bulunan telsiz düzeneğinin herhangi bir telsiz ağına bağlanmadığı, ancak gerçeklik algısı oluşturmak için içerisindeki mekanizmayla merkez istasyondan gelir izlenimi veren ses kaydı olduğu anlaşıldı.

İstanbul’da sahte kimlikle yakalanan şüpheli polisi bile şaşırttı

Polis araçtaki sahte telsiz düzeneğinden anonsa yaptı. Sahte belgelerle yakalanan şüpheli Zafer Ö.’yle ilgili yapılan GBT sorgusunda; daha önce de hakkında aynı ve benzer suçlardan işlem yapıldığı belirlendi. Zafer Ö. hakkında “Özel İşaret Ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanmak” suçundan adli işlem yapılırken, ayrıca 5729 sayılı Kanunun 4/2 maddesi gereği 15 bin 756 lira idari para cezasının uygulandığı aktarıldı.

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#İstanbul#Polis#Suç

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