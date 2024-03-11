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İstanbul’da Ramazan davulcuları göreve başladı

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#İstanbul#Ramazan#Davulcu
İstanbul’da Ramazan davulcuları göreve başladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 05:57

İstanbul’da Ramazan ayının sembolü haline gelen davulcular, ilk sahur gecesinde vatandaşları sahura kaldırmak için göreve başladı. Ramazan ayının ilk sahur heyecanını yaşayan vatandaşlar ise, uyanır uyanmaz ekmek ve pide almak için fırınların yolunu tuttu.

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Ramazan ayının sembolü haline gelen davulcular, bu yıl da İstanbul’da sokak sokak gezerek göreve başladı. Bayrampaşa ve Bağcılar’da Ramazan davulcuları vatandaşları davul çalarak ilk sahura uyandırdı. Bağcılar’da göreve çıkan bir Ramazan davulcusu vatandaşları mani söyleyerek sahura kaldırdı. Fatih’te toplanan vatandaşlar birlikte sahur yaptı, dua etti.

SAHURDA FIRINLARIN YOLUNU TUTTULAR

Sahura kalkan vatandaşlar ise ekmek ve pide almak için fırınların yolunu tuttu. Ekmek almak için fırına gelen Muhittin Çavdaroğlu, "Bugün sahurun ilk günü pide almaya geldim. Tüm Müslüman aleminin Ramazan’ı mübarek olsun. Ben de baklavacıyım, iş yerinden çıktım, pide alıp eve gideyim dedim. Tüm Müslüman alemine hayırlı olsun" diye konuştu. Fırın sahibi Fatih Aslan ise, "Bugün Ramazanın ilk günü, bugün pide erken bitti ama sıcak ekmeğimiz var. Ramazan ayı biz fırıncılar için ayrı bir heyecan. Halkımıza hizmet etmek için buradayız" dedi.

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#İstanbul#Ramazan#Davulcu

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