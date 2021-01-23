İstanbul'da polisi alarma geçiren otomobil! 'Pes' dedirten sözler: Dikkat çekmek için yaptım

Kıraç Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde otomobilin üzerinde insan siluetindeki kanlı kefeni görenler durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın sahibi olan Özcan Tunç'u çağırarak kefeni açmasını söyledi.

Rüzgarlığın üzerinden indirilen kefenin içinden manken çıktı. Ekipler kanlı kefenle modifiye yapan sürücüyü ifadesini almak için Kıraç Polis Merkezi'ne götürdü. Olay yerine çağrılan trafik polisi ekipleriyse modifiyeli aracı trafikten men etti. Öte yandan sürücüye modifiye sebebiyle para cezası kesildi.

“GÖREN ŞOK OLUYOR”

Ceza sonrası açıklamada bulunan Özcan Tunç, "Görenler şok oluyor tabii. Hemen telefona sarılıp fotoğraf çekmek istiyorlar. Ben bunu yurt dışı modifiye sayfalarında görmüştüm ve çok hoşuma gitmişti. Kendi arabama da uygulamak istedim. Tamamen görsel amaçlı taktık. Yan tarafım zaten giysici, oradan cansız manken alarak böyle bir şey yaptım. Cansız mankene kefen giydirip üzerini de boyadım. Benim yaptığım biraz farklı oldu tabii kimse ceset taşımaz arkasında. Ama ilgi çekmek için yaptım, gören şok oluyor. Başka bir şey yok ancak olay buralara kadar geldi. Şu anda aracı bağlıyorlar. İkinci kez ceza yazıldı ilkinde de bağlıyorlardı aracımı. Üçüncüsünde tamamen gidecek” diye konuştu.