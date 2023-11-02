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İstanbul'da PKK operasyonu: 11 örgüt üyesi yakalandı

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#Operasyon#PKK#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 08:53

İstanbul'da PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren, örgütle bağlantılı Suriyeli kişilere orman yakmaları için talimat veren, örgütte faaliyet yürüttüklerine dair fotoğrafları bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması olan PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda örgüt içerisinde bulundukları döneme ait bilgi ve fotoğraf bulunan, örgüt adına Suriye uyruklu kişilere orman yaktırıp video çektirmesi yönünde talimat veren 13 şüpheli tespit edildi.

Bu şüphelilerin kaldıkları belirlenen 13 adrese dün sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

 

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#Operasyon#PKK#İstanbul

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