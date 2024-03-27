İstanbul'da PKK/KCK'ya operasyon: 10 şüpheli yakalandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketine(DGH) yönelik soruşturma yürütülüyor. DGH içinde faaliyet gösteren illegal sokak eylemleri yapabilecekleri ve yönlendirebilecekleri değerlendirilen, Yunanistan'dan eylem amacı ile gönderilen terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize ettikleri tespit edilen 11 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.