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İstanbul'da 'pes' dedirten anlar! Dans ederek geldi, 1 milyon liralık altın çaldılar

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#İSTANBUL#Başakşehir#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 13:35

İstanbul Başakşehir’de otomobille kuyumcunun önüne gelen maskeli ve silahlı şüpheliler, kepengi kırıp içeri girdikten sonra yaklaşık 1 milyon lira değerinde altını çalarak kaçtı. Şüphelilerden birinin dans ederek kuyumcunun önüne gelmesi pes dedirtti. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, 10 Ağustos’ta Perşembe günü Başak Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu öğrenilen kuyumcunun önüne saat 05.00 sıralarında otomobille gelen yüzleri maskeli ve silahlı 5 şüpheli, yanlarındaki getirdikleri malzemelerle kepengi kırarak içeri girdi. Tezgahlardaki yaklaşık 1 milyon lira değerinde altını çalan şüpheliler, geldikleri otomobile binerek uzaklaştı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasıyla yansıdı.

DANS EDEREK KUYUMCUNUN ÖNÜNE GELDİ

Görüntülerde, otomobille kuyumcunun önüne gelen maskeli ve silahlı şüphelilerden birinin otomobilden indikten sonra dans ederek kuyumcuya yöneldiği görülüyor. Şüpheliler kuyumcunun kepengini kırdıktan sonra sürünerek içeri girip, tezgahta bulunan altınları yanlarındaki çuvallara doldurduktan sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

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İstanbulda pes dedirten anlar Dans ederek geldi, 1 milyon liralık altın çaldılar

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#İSTANBUL#Başakşehir#Polis

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