İstanbul'da 'pes' dedirten anlar! Dans ederek geldi, 1 milyon liralık altın çaldılar

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Olay, 10 Ağustos’ta Perşembe günü Başak Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu öğrenilen kuyumcunun önüne saat 05.00 sıralarında otomobille gelen yüzleri maskeli ve silahlı 5 şüpheli, yanlarındaki getirdikleri malzemelerle kepengi kırarak içeri girdi. Tezgahlardaki yaklaşık 1 milyon lira değerinde altını çalan şüpheliler, geldikleri otomobile binerek uzaklaştı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasıyla yansıdı.

DANS EDEREK KUYUMCUNUN ÖNÜNE GELDİ

Görüntülerde, otomobille kuyumcunun önüne gelen maskeli ve silahlı şüphelilerden birinin otomobilden indikten sonra dans ederek kuyumcuya yöneldiği görülüyor. Şüpheliler kuyumcunun kepengini kırdıktan sonra sürünerek içeri girip, tezgahta bulunan altınları yanlarındaki çuvallara doldurduktan sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

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