×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da oto yıkamacılarda yoğunluk... Kuzey Afrika'dan gelen toz araçları çamur içinde bıraktı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Oto Yıkama#Toz
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 11:00

İstanbul'da, Kuzey Afrika'dan lodosla taşınan toz ve arkasından gelen yağmur çamura dönüştü. Araçlarını temizlettirmek isteyen sürücüler oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

Haberin Devamı

İstanbul'a, Kuzey Afrika'dan lodosla taşınan toz yağmurla birleşince çamura dönüştü. Araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu. Yıkamacılar ise, müşterilerinin diğer günlere göre arttığını söyledi.

İstanbulda oto yıkamacılarda yoğunluk... Kuzey Afrikadan gelen toz araçları çamur içinde bıraktı

"DİĞER GÜNLERE GÖRE YOĞUNLUK VAR"

Sürücü Onur Erdinç " Öğlen çamur yağmaya başladı akşama doğru da devam etti. Biz de bugün sıradayız. Çamuru atlatmak için arabamızı yıkatıyoruz. Müşterilerimize temiz olsun arabamız. Sırada beklemeye devam ediyoruz" dedi.

İstanbulda oto yıkamacılarda yoğunluk... Kuzey Afrikadan gelen toz araçları çamur içinde bıraktı

Haberin Devamı

Oto yıkama personeli Özcan Uzun ise, "Akşam çamur yağdığı için müşterilerimiz yoğun bir şekilde arabalarını yıkatmaya çalışıyorlar. Biz de yardımcı oluyoruz. Çamurdan dolayı diğer günlere göre bir yoğunluk var. Çamurdan dolayı yıkama yaptııyorlar." diye konuştu.Arabasını temizleyen Ömer Ömeroğlu ise, "Biz her gün araba temizliyoruz. Siyah araba olduğu için zahmeti var. Dün de felaket çamur yağmış. Onun için arabayı temizliyoruz. Turizm sektöründe çalıştığımız için devamlı arabamızın temiz olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

İstanbulda oto yıkamacılarda yoğunluk... Kuzey Afrikadan gelen toz araçları çamur içinde bıraktı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Oto Yıkama#Toz

BAKMADAN GEÇME!