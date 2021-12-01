İstanbul’da otelde şüpheli ölüm

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Şişli Osmanbey’deki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin 1. katında kalan 50 yaşındaki Kırgızistan uyruklu R.I. isimli kadından haber alınamadı. Kadından haber alamayan otel görevlisi Ertan Ö. bunun üzerine odasına girdi.



Kadının hareketsiz yattığını görünce sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen adli tabibin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekipleri odada çalışma yaptı.

