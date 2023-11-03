İstanbul’da ‘ortak sınav’ maratonu bitti

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açıkladığı takvime göre 7’nci sınıf matematik ve 10’uncu sınıf coğrafya derslerinde birinci dönemin ilk yazılıları okullarda aynı anda, aynı sorularla yapıldı. Öğrencilere, İstanbul Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan 20 soru soruldu ve yanıtlamaları için 40 dakika verildi. Uygulanan ortak sınavlar yaklaşık 3 bin okulda gerçekleştirildi. 200 bini 7’nci sınıf, 170 bini ise 10’uncu sınıf olmak üzere yaklaşık 370 bin öğrenci 40 dakika süren matematik ve coğrafya ortak sınavlarında ter döktü.

MAZERET SINAVLARI 8-9 KASIM’DA

Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları 10 gün içinde açıklanacak. Sınavlara giremeyen öğrenciler için 8- 9 Kasım tarihlerinde mazeret sınavları düzenlenecek.

