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İstanbul’da ‘ortak sınav’ maratonu bitti

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Ortak Sınav#İstanbul
İstanbul’da ‘ortak sınav’ maratonu bitti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 07:00

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda 30 Ekim -10 Kasım tarihlerini yazılı sınav haftası olarak açıklamıştı. Her il müdürlüğü ortak yapılacak sınavları ve tarihleri kendi belirledi.

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açıkladığı takvime göre 7’nci sınıf matematik ve 10’uncu sınıf coğrafya derslerinde birinci dönemin ilk yazılıları okullarda aynı anda, aynı sorularla yapıldı. Öğrencilere, İstanbul Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan 20 soru soruldu ve yanıtlamaları için 40 dakika verildi. Uygulanan ortak sınavlar yaklaşık 3 bin okulda gerçekleştirildi. 200 bini 7’nci sınıf, 170 bini ise 10’uncu sınıf olmak üzere yaklaşık 370 bin öğrenci 40 dakika süren matematik ve coğrafya ortak sınavlarında ter döktü.

MAZERET SINAVLARI 8-9 KASIM’DA

Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları 10 gün içinde açıklanacak. Sınavlara giremeyen öğrenciler için 8- 9 Kasım tarihlerinde mazeret sınavları düzenlenecek.
 

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Ortak Sınav#İstanbul

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