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İstanbul'da motokuryenin feci ölümü... Emniyet şeridindeki araca arkadan çarpıp yola fırladı

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#İstanbul#TEM#Motokurye
İstanbulda motokuryenin feci ölümü... Emniyet şeridindeki araca arkadan çarpıp yola fırladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 17:08

Kağıthane TEM Otoyolunda motosikletli kurye, lastiği patladığı için emniyet şeridinde bekleyen hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada motosikletli kurye hayatını kaybetti.

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Kaza saat 14.30 sıralarında TEM otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 JJS 31 plakalı hafif ticari araç sürücüsü seyir halindeyken lastiği patladığı için emniyet şeridinde durdu.

İstanbulda motokuryenin feci ölümü... Emniyet şeridindeki araca arkadan çarpıp yola fırladı

Bu sırada motosikletli kurye Hasan Çıbık'ın (29) kullandığı 34 DZD 934 plakalı motosiklet emniyet şeridinde bekleyen hafif ticari araca arkadan hızla çarptı. Çıbık çarpmanın etkisiyle yola fırladı.

İstanbulda motokuryenin feci ölümü... Emniyet şeridindeki araca arkadan çarpıp yola fırladı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Hasan Çıbık?ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, başka bir trafik kazası yaşanmaması için yolun iki şeridini trafiğe kapattı.

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İstanbulda motokuryenin feci ölümü... Emniyet şeridindeki araca arkadan çarpıp yola fırladı

Bu sırada TEM Edirne istikametinde trafik iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza nedeniyle TEM Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, cenazenin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

İstanbulda motokuryenin feci ölümü... Emniyet şeridindeki araca arkadan çarpıp yola fırladı

Kazada hayatını kaybeden Hasan Çıbık'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

İstanbulda motokuryenin feci ölümü... Emniyet şeridindeki araca arkadan çarpıp yola fırladı

 

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#İstanbul#TEM#Motokurye

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