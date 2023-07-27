İstanbul'da minibüsten taksiye dönüştürülen araç sahiplerinden eylem

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Yeni taksilerin sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafındanUlaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının gerçekleştirildiği Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nin önünde eylem yaptı. Taşıdıkları dövizler eşliğinde "esnaf burada UKOME nerede" şeklinde slogan attılar. Polis ekipleri de tesis önünde güvenlik önlemi aldı.

Taksi plakası sahibi Ramazan Çelik, "Esnaf mağdur oldu. Bu arabaları 4 artı 1'e çevirin. Arabayı yatırarak çözüm olmaz. İstanbul'un çözümü için seni belediye başkanı seçtik. Gidip başka işlerle uğraşmayacaksın. Verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı." dedi.

Taksi plakası sahiplerinden Meryem Zengin, "İki çocuğum var ve ben kuryelik yapıyorum. Bankadan kredi çekerek yeni araç almak istediklerini ancak kredi çıkmadığı için alamadıklarını kaydederek, "8+1 koltuklu taksiler havaalanına giremiyor. Maliyeti yüksek. Alan da alamayan da mağdur. Aracım kapıda yatıyor. 4+1 sistemine geçelim. Bu mağduriyetimiz giderilsin." diye konuştu.

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