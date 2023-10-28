İstanbul'da markette kadına şiddet! Kasiyeri feci şekilde darbetti

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Olay, Perşembe günü İstanbul'daki bir zincir markette saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Markette çalışan Nurgül Koç, daha önce kasa sırası nedeniyle tartıştığı kişiyle tekrar denk denk geldi. İkili arasından tekrar tartışma çıkarken Koç saldırıya uğradı. Nurgül Koç'u dakikalarca darbeden saldırgan daha sonra marketten ayrıldı. O anlar ise marketteki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Darbedilen Nurgül Koç, görüntülerle beraber yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Koç yaptığı paylaşımda, "20 yaşındayım. Dün akşam saat 20.00 saatlerinde daha öncesinde kasadan kaynaklı tartıştığım şahıs tarafından çok acımasız bir şekilde darp edildim. Hiç tanımadığı bir kadına bu şekilde davranan şahsı yayalım sizlerden ricam" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Nurgül Koç'un paylaştığı görüntülerde saldırgan adamın, tartıştığı Koç'un üzerine doğru yürüyerek genç kızı darbettiği anlar yer aldı.