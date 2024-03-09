×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da Mahzen-7 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: Organize suç örgütü çökertildi

Güncelleme Tarihi:

#Mahzen-7 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 08:07

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-7 Operasyonu'nda elebaşılığını Muhammed Uray’ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenen “Mahzen-7” operasyonlarında elebaşılığını “Memocan” lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildiğini belirterek operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'da Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, mala zarar verme (ikamet ve iş yerlerini kurşunlama), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, silahlı tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Haberin Devamı

Operasyonlar sonucu: 12 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi ve çok miktarda paraya el konuldu."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahzen-7 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!