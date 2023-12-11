İstanbul'da maç sonrası ortalık karıştı! Misafir taraftarı getiren araçlar taşlandı

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İFA Spor'un Halkalı Merkez Mahalle'sinde bulunan stadında, dün saat 14.00'da İFA Spor ile Çorluspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakası yapıldı. Müsabaka sırasında Çorluspor taraftarlarının tribünden su şişeleri ve taşlar atarak oyuna müdahale edildiği ileri sürüldü. Müdahale sonrası her iki taraftar grubunun da taşkınlık çıkarmaması için emniyet ekipleri güvenlik önlemi aldı. Tüm müdahalelere rağmen atılan eşyaların kafasına isabet etmesi sonucu bir İFAspor taraftarı yaralandı. 0-0 biten müsabakanın hemen ardından stat çevresine park edilen Çorluspor'un taraftarlarını taşıyan minibüsler, bir grup tarafından taşlandı. Polis ekiplerinin gelmesiyle saldırganlar dağıldı. Aynı gruptan birkaç kişi, tekrar olay yerine gelerek minibüslere saldırmaya başladı. Bu sırada minibüs şoförü yaralanmamak için aracın içinde saklandı. Olay yerine gelen gazetecileri gören saldırganlar, hızla uzaklaşırken polis ekipleri, DHA'nın çektiği görüntülere yansıyan kişilerden 2'sini gözaltına aldı. Saldırı anı, kameralara saniye saniye yansıdı.

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"TARAFTARLAR BİRBİRİNE GİRDİ"

Başka bir minibüs şoförü Murat Şahin, "Taraftarlar birbirlerine girdiler, dışardaki taraftarlar çıktı, buradaki araca saldırdılar, camlarını kırdılar" dedi. Zarar gören servis araçlarından birinin şoförü ise, "Futbol taraftarlarını getirdim diye saldırdılar." diye konuştu.

"O ARAÇLARA KENDİ TARFTARLARI ZARAR VERDİ"

İFA Spor Kulübü Yöneticisi Okay Çörtlek, "Bizim yabancı saha tribünün kapasitesi 140-150 kişilik. Emniyet kuralları gereği 30 kişi artı protokol almak gerekiyor. Biz de Çorlu'dan buraya kadar geldikleri için esneme gösterdik. Maçın 80'inci dakikalarında seyirciler kulübümüzü taciz etmeye başladı. Alkol alan seyirciler vardı maalesef tribün içerisinde.

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Biz dört koli su gönderdik bunlara. İkram ettiğimiz suları bize attılar. Buradan, caddeden geçen araçlara taş atmaya başladılar. Suyun dışında benim sahadan topladığım taşlar var. Benim tribünüm bu mesafeden buraya atamaz. Çorluspor Kulübü'nden atıldı o taşlar. Benim tribünüm tamamen emniyet korumasında dışarı çıkarıldı. Burada kulüp otoparkında zarar gören araçlar var. Hatta zarar gören araçlardan biri de kendi kulüplerinin başkanının aracı, aynası kırıldı. Kendi taraftarı zarar verdi o araçlara, "Bunu sizin seyirciniz yaptı, bunun faturasını ödeyin" gibi bir talepte de bulunmadılar." diye konuştu.

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