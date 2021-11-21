İstanbul'da korsan taksiye bindi neye uğradığını şaşırdı: Bindiğime bin pişman oldum

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Karısına kurşun yağdıran Ragıp, cezayı duydu aşka geldiKarısına kurşun yağdıran Ragıp, cezayı duydu 'aşka' geldi#Ragıp Canan
Salgının yeni adı: Gözlük Anne babalar şaşkın: Çocukları gözü neden bozulduSalgının yeni adı: Gözlük! Anne babalar şaşkın: Çocukları gözü neden bozuldu?#Miyopi
Mağlubiyet sonrası olay sözler Sergen Yalçın ve kriz...Mağlubiyet sonrası olay sözler! Sergen Yalçın ve kriz...#Beşiktaş
Merkez Bankası eski başkanından trol yaratan karanlıkMerkez Bankası eski başkanından trol yaratan karanlık#Durmuş Yılmaz
Putin haklı çıktı... ABDyi ayağa kaldıran itirafPutin haklı çıktı... ABD'yi ayağa kaldıran itiraf #Putin
Bakan Özerden yüz yüze eğitim açıklamasıBakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması#Milli Eğitim Bakanı
Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu 6 yıllık seriyi bitirdi, tarihimizde ilk kez...Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu! 6 yıllık seriyi bitirdi, tarihimizde ilk kez...#Toprak Razgatlıoğlu
İstanbulda korsan taksiye bindi neye uğradığını şaşırdı: Bindiğime bin pişman oldumİstanbul'da korsan taksiye bindi neye uğradığını şaşırdı: Bindiğime bin pişman oldum#Taksi
Durmuş Yılmazın sözleri büyük tepki çekti Ve özür diledi...Durmuş Yılmaz'ın sözleri büyük tepki çekti! Ve özür diledi...#Durmuş Yılmaz
ABDli dev perakende zincirinden flaş karar 900 mağazasını kapatıyorABD'li dev perakende zincirinden flaş karar! 900 mağazasını kapatıyor#CVS
Evcil hayvanlarınızla uyuyor musunuz Bu haber sizi çok ilgilendiriyor...Evcil hayvanlarınızla uyuyor musunuz? Bu haber sizi çok ilgilendiriyor...#Uyku Sağlığı
Dev maç öncesi dikkat çeken detay Aynı sorunla boğuşuyorlar...Dev maç öncesi dikkat çeken detay! Aynı sorunla boğuşuyorlar...#Galatasaray
Usta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldıUsta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı#Kadir İnanır
‘Kral meyvesi’ Türkiye’ye 1 milyar dolar getirebilir‘Kral meyvesi’ Türkiye’ye 1 milyar dolar getirebilir#Kral Meyvesi
Tartışma yeniden alevlendi Kibariye kuaförün parasını gönderdi miTartışma yeniden alevlendi! Kibariye kuaförün parasını gönderdi mi?#Kibariye
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da korsan taksiye bindi neye uğradığını şaşırdı: Bindiğime bin pişman oldum

#Taksi#İstanbul#Trafik

İstanbul Arnavutköy'de yapılan denetimlerde korsan taksiciye 13 bin, müşterisine ise 446 lira ceza kesildi. Ceza kesilen müşteri, "Korsan taksiye binmenin cezasının olduğunu bilmiyordum. Bilseydim binmezdim. Bindiğime bin pişman oldum" dedi. Korsan taksiciyse kendisine soru soran DHA muhabirine 'Kırarım mikrofonunu' diye tepki gösterdi.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Arnavutköy'de korsan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Sivil Trafik Ekipleri'nin durdurduğu bir otomobilin korsan taksi olarak kullanıldığı ortaya çıkarıldı. Korsan taksi taşımacılığı yapan sürücüye ikinci kez korsan taksicilik yaptığı için 13 bin 400 lira idari para cezası kesilirken, otomobil de 2 ay trafikten menedilerek Yediemin Otoparkı'na çekildi. Korsan taksiyi kullanan müşterilere de 446 lira idari para cezası uygulandı. Korsan taksiciyse kendisine soru soran DHA muhabirinin mikrofonunu göstererek 'Kırarım onu' dedi.

"HER ZAMAN KORSAN TAKSİYE BİNİYORUM ANCAK İLK DEFA CEZA YAZILIYOR"

Korsan taksi kullanan yabancı uyruklu Fulya Süleyman, “Babamla birlikte merkeze gidecektik. Otobüs ve taksi bulamadığımız için korsan taksiye bindik. Biz korsan taksiyi arayıp çağırmadık. Durakta korsan taksici 'merkeze giden var mı?' diye bağırdı. Biz de bindik. Korsan taksiye binmenin cezasının olduğunu bilmiyordum. Bilseydim binmezdim. Bindiğime bin pişman oldum. Her zaman korsan taksiye biniyorum, ancak ilk defa ceza yazılıyor. Gideceğim yere şu an da geç kaldım" dedi.

İstanbulda korsan taksiye bindi neye uğradığını şaşırdı: Bindiğime bin pişman oldum

"KORSAN TAKSİCİLİK YAPMIYORUM"

Denetim için ekipler tarafından otomobili durdurulan İrfani Turmuş, “Korsan taksilere karşıyım. Polis bey yanımdaki hanımefendinin kim olduğunu sordu, komşum olduğunu söyledim" dedi. Nurettin Korkmaz ise “Polisler korsan taksi denetimi yapıyor. Ama ben korsan taksicilik yapmıyorum. Nişana geldim. Araçta bulunan kişide eniştem oluyor. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama çok güzel. Bu şekilde başkalarının ekmeğiyle oynayanlar denetleniyor" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Merkez Bankası eski başkanından trol yaratan karanlıkMerkez Bankası eski başkanından trol yaratan karanlıkHaberi Görüntüle

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, “Arnavutköy İlçesi genelinde, 01.01.2021 ve 20.11.2021 tarihleri arasında Sivil Trafik Ekiplerimizce korsan taksicilik faaliyeti ile ilgili yapılan denetimlerde; Toplam 408 adet araç kontrol edilmiştir. Bu 408 araçtan 102'si korsan taksi, 101'i korsan taksiden yolculuk hizmeti alan kişi olmak üzere toplam 203 adet cezai işlem uygulanmıştır ve toplam 728 bin 446 ceza kesilmiştir. Yapılan denetimlerde 102 adet araç korsan taksicilik yapması nedeniyle 60 gün süre ile trafikten menedilmiştir" denildi.

Gözden Kaçmasın

Karısına kurşun yağdıran Ragıp, cezayı duydu aşka geldiKarısına kurşun yağdıran Ragıp, cezayı duydu 'aşka' geldiHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Taksi#İstanbul#Trafik

BAKMADAN GEÇME!

Çip krizi 2. ele yaradı

Çip krizi 2. ele yaradı

#Çip Krizi
Murat Yıldırım: Iman’a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim

Murat Yıldırım: Iman’a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim

#Murat Yıldırım
Karısına kurşun yağdıran Ragıp, cezayı duydu aşka geldi

Karısına kurşun yağdıran Ragıp, cezayı duydu 'aşka' geldi

#Ragıp Canan