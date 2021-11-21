Merkez Bankası eski başkanından trol yaratan karanlık

“Başörtülü bakan... Neden olmasın? Artık aşmalıyız böyle şeyleri” denseydi.
Bir anlamı, bir karşılığı, bir etkisi olurdu.
*
Çünkü böyle bir mesele vardı.
Ve zamanın ruhu, buna yönelik bir şey söylemeyi gerektiriyordu.
*
10 yıl önce... 20 yıl önce...
“Helalleşelim. Yüzleşelim. Tarihsel yaraları saralım” falan denseydi.
Bu iyi, bu güzel, bu şahane, bu takdire şayan bir şey.
*
Peki ama ya Kemal Bey’in çevresi.
Acaba onlar da hevesli ve arzulu mu helalleşmeye?
Mesela...
Başörtülü bir kadın gördüklerinde içlerinden, “Bitecek sizin saltanatınız, bitecek! Az kaldı. Bekleyin hele” diye hırslanan Kemal Bey’in ekran cengaverleri?
Ne yani?
İKİ: Cemal Süreya, Turgut Uyar... İkinci Yeni’nin yalnızıdır.
*
ÜÇ: Büyük Doğu, Diriliş... Diriliş üniversitesinin tek başına her şeyidir.
*
DÖRT: Diriliş Partisi... Onurlu bir particiliğin tek örneğidir.
*
BEŞ: Koşu bittikten sonra da koşan atlar... İşte o atların şairidir.
*
Büyük, çok büyük bir kayıtsızlıkla karşılandı.
Böyle bir şey hiç olmamış gibi davrandılar.
*
Osman Öcalan’ın abisinin heykelini dikmeyi düşünenler, Osman Öcalan’ın ölümü için bir harf bile söylemediler.
*
Osman Öcalan’ın abisine her fırsatta bin selam yollayanlar, Osman Öcalan’ın ölümünü zerre kadar umursamadılar.
*
Osman Öcalan’ın abisine “Sayın” demek için fırsat kollayanlar,
Sırf bu yüzden...
“Gelin sizi Polonya üzerinden Avrupa’ya geçireyim” diyerek Irak, Suriye, Yemen, Afganistan’daki potansiyel göçmenlere çağrı yaptı.
Böylece Belarus’a 20 bine yakın göçmen geldi.
*
Belarus’un ilk yaptığı iş, bu göçmenleri Polonya sınırına sürmek oldu.
- Oğlunuza canlı sevgisini, özellikle de hayvan sevgisini aşılayın.
*
- Oğlunuzun yanlışlarına yanlış demesini bilin.
*
- Haklı haksız her durumda oğlunuzun tarafını tutmaktan kaçının.
*
- Oğlunuzun her arzusunu tatmin etmeye odaklanmayın.
*
- İKİ: Canavarca hisle cinayet işleyecek denli hasta ruhlu kişilerin, devlet tarafından takibi yapılmalı ve tedavi altına alınmalı. Takip ve tedavi işi, ailenin inisiyatifine bırakılmamalı.
*
- ÜÇ: Cinayet işleyecek denli sorunlu çocuğuyla ilgilenmeyen, o çocuğa kılıç alabilecek parayı veren anne baba da bu işten sorumlu tutulmalı. Hiç değilse vicdanen yargılanmalı.
*
Mimar bir kadın. Gencecik. Nişanlı.
Ankara’da yaşıyor. Bir inşaat firmasında çalışıyor.
Çalıştığı firma, genç kadını geçici görevle İstanbul’a gönderiyor ve İstanbul’da yaşamaya başlıyor Başak.
Ataşehir’de bir otelde kalıyor. İşine servisle gidiyor.
Derken bir gün...
Otele servisle gitmek yerine yürüyerek gitmeyi tercih ediyor.
Ataşehir caddelerinde yürüyor
Atatürk’ü artık, bir hayat tarzının dayatması olmaktan çıkararak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, sadece bir kesimin bayrağı haline getirmeden anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, resmi ve zorlama etkilerden arınarak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, alabildiğine sivil, alabildiğine katılımcı biçimde anıyoruz.
Kendisini destekleyen sayısız yazı yazdım.
Siyasette kişisel olarak her zaman iç tutarlılığını korumaya özen gösteren bir yapısı vardır Ağıralioğlu’nun.
*
Fakat dün Lütfü Türkkan olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamayı okuyunca...
Nedir iptal kültürü?
Şöyle bir şey:
*
Herhangi bir ünlü...
Önce çakarlı arabasını çocuğunun kullanması yüzünden epey konuşuldu. Sonra çiftliğini görüntüleyen gazeteciyi darp ettirmesi yüzünden gündem oldu. Arada yaptığı tartışmalı sosyal medya paylaşımlarının yol açtığı bir sürü tatsızlıkları saymıyorum. Kısacası Lütfü Türkkan, İYİ Parti’nin vukuatlı ismi olup çıktı.
SIRADAN BİRİ DEĞİL
İYİ Parti açısından sıradan bir isim değil Lütfü Türkkan. Ta en başından beri Akşener’in yanında yer aldı. Finansal destek sundu partiye. Milletvekili seçildi. Partinin en önemli koltuğu olan Grup Başkanvekilliği’ne getirildi. Yani İYİ Parti’yi kıyısından köşesinden temsil etmiyor. Tam göbeğinden temsil ediyor.
KÜFÜR, KÜFÜR, KÜFÜR
- İyiye iyi, kötüye kötü demesini bilecek.
*
- Bir muhalefet partisi mensubu gibi iktidarı devirmeye kendini adamayacak.
*
- Bir iktidar mensubu gibi her şeyi savunmaya kendini adamayacak.
*
- İktidara sonsuz vururken muhalefeti kollamayacak.
*
Yıllarca kendisine sistematik bir şekilde şiddet uygulayan ve başkalarıyla para karşılığı ilişkiye girmeye zorlayan bir erkeği öldürmek zorunda kalan bir kadın.
*
Ya boyun eğmeye devam ederek ölmeden mezara girmiş olacaktı Çilem Doğan.
Ya da...
Kendini savunacaktı.
İkincisini seçti.
Yani kendini savunmayı.
Şu cevabı veririm:
*
Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir akademisyen...
Yanlışlıkla, farkında olmaksızın, bir hata olarak...
“Sayın Öcalan” dediğinde...
Hemen “Aaaa! Bak! Bebek katiline Sayın Öcalan dedi” diye üzerinde tepinmek.
Aslında, Türkiye’de her kesimin bayıldığı bir tepinme biçimidir bu.
Üslubuna, belagatine bayılırım.
Onun “Zeytindağı” adlı eseri, başucu kitabımdır.
*
Falih Rıfkı Bey’in “Gezerek Gördüklerim” adlı bir kitabı da var.
O kitapta yer alan bir bölüm şöyledir:
*
“Fransızların Midilli adasını işgal ettiği haberi İstanbul’a geldiği zaman birçok Türk’ün sözü şu olmuştu: ‘Bakalım İngiltere ne diyecek?.’ Şark âleminde kendini İngiltere’den ilk tedavi eden memleket Türkiye oldu.”
*
“Erdoğan–Biden görüşmesi 20 dakika sürecek.”
*
Bazıları hemen atışa geçti:
*
- Ne kadar da kısa bir süre!
- Bu kadar kısa bir sürede ne konuşabilirler ki!
Falan...
- Adında Atatürk olması şahane.
*
- Eski AKM’ye gönderme yapması muazzam.
*
- Cumhuriyet, hepimizin ortak paydası haline gelmiş.
*
- Cumhuriyet, kutuplaştığımız değil, birleştiğimiz yer olmuş.
*
- Cumhuriyet’in kadri, kıymeti bilinir olmuş.
*
-
Merkez Bankası eski başkanından trol yaratan karanlık
Benim gözümde Durmuş Yılmaz...
- Ciddiye alınacak bir adamdı.
- Bir ağırlığı vardı.
- Söylediği söz bir değer taşırdı.
*
Ve fakat...
Geldiği son noktada...
Trol oldu çıktı Durmuş Yılmaz.
*
Olay şu:
*
AK Parti iktidarları döneminde Merkez Bankası başkanlığı yapan, daha sonra politikaya atılıp İYİ Parti’den milletvekili olan Durmuş Yılmaz...
Geçen cuma günü...
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada şöyle dedi:
*
“Ben sizleri bu gece saat 12.00’den sonra teyakkuza davet ediyorum. Resmî Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir. Olduğu zaman da Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz. 12.00’den sonra Resmî Gazete’yi takip edin diyorum ve herkese iyi hafta sonları diliyorum.”
*
Bu sözleri işiten kim varsa...
“Durmuş Bey söylüyorsa doğrudur, Durmuş Bey ciddi adamdır, Durmuş Bey trol değildir, Durmuş Bey’in bir ağırlığı vardır” falan diyerek...
Gecenin köründe Resmî Gazete’nin başına üşüştü.
O kadar ki...
Resmî Gazete’nin sitesi çöktü.
*
Peki sonuç?
*
Püffff!
Yok. Durmuş Yılmaz’ın işaret ettiği türden bir şey yok.
Hiçbir şey yok!
*
Öyle bir karanlıktayız ki...
- Sözünün kıymeti olan kim varsa...
- Ağırlığı olan kim varsa...
- Ciddiye alınabilecek kim varsa...
Kendisini patlatıyor.
FIKRA GİBİ MİLLETİZ
TOKAT’ın Reşadiye ilçesine bağlı Bostankolu köyü...
Çiftçi Şener Yıldız, ahırda temizlik yaptıktan sonra karşısına çıkan ayının saldırısına uğruyor.
*
Ve hastane odası...
Şener Yıldız, kolu bacağı sarılı şekilde yattığı yerden medyaya demeç veriyor.
Söylediği söz şu:
*
“Beni bu hale getirdi ama siz bir de ayıyı görün. Ayı daha perişan.”
*
Fıkralarla yaşayan ve fıkraları yaşatan bir milletiz vesselam.
YAPMA BUNLARI, YAPMA
- Mikro sıkıntılardan söz edenlere makro projelerden söz etme.
*
- Pahalılıktan şikâyet edenlerin karşısına havalimanları ya da köprülerle çıkma.
*
- Kur artışından endişe edenlere “Ama yol yaptık” deme.
LÜTFİ ELVAN, HEYHAT!
BAZI siyasetçilerimizin en temel hatası şudur:
*
- Susmaları gerektiğinde konuşurlar.
- Konuşmaları gerektiğinde ise susarlar.
*
Ekonomi Bakanı Lütfi Elvan, kişisel tarihinde belki de en konuşması gereken zamanlardan geçiyor.
*
Fakat heyhat!
Susuyor babam susuyor!
MİLLET İTTİFAKI ADAY BAROMETRESİ
- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Yüzde 45
- EKREM İMAMOĞLU: Yüzde 40
- MANSUR YAVAŞ: Yüzde 15
BRE AMAN! BU NE İŞTİR
- Hiçbir gazeteci, gençlere gazetecilik mesleğini önermiyor.
*
- Şehri terk edip bir kıyı kasabasına yerleşen, ertesi yıl yenik biçimde şehre dönüyor.
*
- Hiçbir evli erkek, evliliği tavsiye etmiyor.
*
- Sosyal medyadan para kazananlar bile sosyal medyadan memnun değil.
*
- Hiçbir yeni film, yeniymiş gibi değil.
*
- Büyük sükse yaparak açılan hiçbir restoran, uzun süre ayakta kalamıyor.
*
- Hiçbir doktor, başka bir doktorun dediğini demiyor.
RAGIP’IN ÇAKALLIĞI
BİR Ragıp var. Meşhur oldu. Eşini kurşunladı. Eşi de ağır yaralı halde kanıyla yere “Beni Ragıp vurdu” yazdı. Ragıp da buradan şöhreti buldu.
*
Bugün Hürriyet’in manşetinde Ragıp’la ilgili son gelişmenin haberi var.
*
Savcı, Ragıp’ın 39 yılla cezalandırılmasını isteyince...
Bu Ragıp...
Beş kurşunla ağır yaraladığı eşine...
“Aşkım, sevdam” falan diye aşk mektupları gönderip “Affet beni” diye yalvarmaya başlamış.
Hatta mektuplarından birinde “Sen çikolata seviyorsun diye ben çikolata yemiyorum” diye de yazmış.
*
“Çakallık” diye bir tabir var ya...
Bu tabiri açıklamak ve anlatmak için uzun uğraşlar vermeye gerek yok.
Çakallık, Ragıp’ın yaptığı şeydir deyip geçebiliriz.