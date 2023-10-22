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İstanbul'da kiraladıkları otomobillerin lastik ve jantlarını çaldılar!

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#İstanbul#Polis#Hırsız
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 09:57

İstanbul'da kiraladıkları otomobillerin lastik ve jantlarını çalan Yunus A.(24) ile Berat B.(25) yakalandı. İki şüpheli tutuklanırken 64 lastik ve jant çaldıkları tespit edildi.

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İstanbul'da polise başvuran araç kiralama şirketi yetkilileri, kiraladıkları otomobillerinin lastiklerinin değiştirilerek çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri başlattıkları soruşturmada kiralanan otomobillerin lastik ve jantlarının kötüleriyle değiştirilerek çalındığını tespit etti. Bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı. Tespit edilen bir eve yapılan baskında şüpheliler Yunus A.(24) ile Berat B.(25) gözaltına alındı.

Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin 16 farklı araca ait 64 lastik ve jant çaldığı tespit edildi. Bu lastikler şüphelilerin deposunda ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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#İstanbul#Polis#Hırsız

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