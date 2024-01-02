İstanbul’da kar kapıda

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Türkiye 2023’ün son iki ayını mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkla geçirdi, ancak uzmanlar yılın ilk ayında bunun böyle devam etmeyeceğini açıkladı. Ocak ayının ortasından itibaren ülke genelinde soğuklar ve kar yağışı hâkim olacak.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Hava sıcaklıkları son aylarda ortalamanın üstündeydi. Yağış azlığı da düşündürücü. Ancak 10-11 Ocak gibi soğuk hava dalgası geliyor. Bu dalga, İstanbul’da da kar yağışı yapacak. Sıcaklıkların 5-6 dereceye kadar düşebileceği soğuk hava geliyor. Sistemler değişmezse bu sistemin İstanbul’da kar yapacağını tahmin ediyorum” dedi.

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3-4 GÜN SÜRECEK

Prof. Dr. Şen “Kış geç geldi ama kış kışlığını yapacak” diyerek şöyle devam etti: “Aylar önceden bunu bildirmiştik. Ocak, şubat aylarında kış yaşanacak. 2023’ün en sıcak yıl olması ile ilgisi yok. Öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz. Küresel ısınma ile ilgisi yok. 2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilir. Şiddetini ve miktarını ilerleyen günlerde bildireceğiz. 3-4 gün sürecek soğuk hava dalgası olacak. İstanbul’da ne kadar olur bakacağız.”

İstanbul’da ‘ısı adası’ etkisinin geçerli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şen, “Bu kadar insanın yaşadığı şehirde sıcaklık çevresindeki şehirlere göre 3-4 derece fazla oluyor. Bunu bertaraf edecek bir sistem geliyor. Bunun dışında Trakya sıfır derecede olacak. Isı adası sistemi kar yağışını engelliyor büyük şehirlerde. Bu seferkinde olacak gibi görünüyor. Tahminime göre ayın 10’u akşamı gibi başlayıp perşembe- cuma gibi İstanbul’da etkili olur. Sonra Anadolu’ya kayacak bu sistem” dedi.

PERŞEMDE YAĞIŞ VAR

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin haritasına göre perşembe günü yurdun geniş kesiminde yağışlar etkili olacak.