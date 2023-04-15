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İstanbul'da kamyonet EDS direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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#İstanbul#Büyükçekmece#Kaza
İstanbulda kamyonet EDS direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 19:40

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde EDS direğine çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti, yanında bulunan kişi yaralandı.

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Kaza, saat 17.00 sıralarında D-100 karayolu Güzelce mevkiinde meydana geldi. Silivri’den İstanbul istikametinde ilerleyen 59 JF 456 plakalı kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu EDS direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan incelemede kamyonet şoförü olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonette bulunan diğer kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Cenaze ve kazaya karışan aracın kaldırılması ile yol trafiğe yeniden açıldı.

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#İstanbul#Büyükçekmece#Kaza

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