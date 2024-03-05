İstanbul'da kaçak göçmenlere polis kıskacı: 545 kaçak göçmen yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla ülkeye giren ve herhangi bir izin belgesi olmayan kaçak göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, 2-3-4 Mart tarihleri arasında Bayrampaşa’da 15 Temmuz Şehitler Otogarı ile Fatih ve Zeytinburnu'nda cadde, sokak, park ve umuma açık yerler başta olmak üzere çok sayıda sabit ve hareketli noktada, 24 mobil araçla denetim yaptı.

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Polis ekipleri tarafından 11 bin 657 yabancı uyruklunun kontrol edildiği denetimlerde, herhangi bir izin belgesi bulunmayan 545 kaçak göçmen yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yakalanan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.