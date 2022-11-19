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İstanbul'da jandarmadan sahte altın operasyonu

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#Sahte Altın#İstanbul#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 09:01

İstanbul'da düzenlenen operasyonla, kuyumculara sahte altın veya gramajıyla oynanmış altın satarak dolandırmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında, 20 sahte ya da gramajı düşürülmüş altın kolye, 5 sahte çeyrek altın ve satıştan elde edildiği değerlendirilen 32 bin lira nakit para ele geçirilirken, ikisi kadın 3 kişi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kimliği belirsiz kişilerce sahte ya da gramajı düşürülmüş altınların İstanbul'da satılacağı bilgisini üzerine çalışma başlattı. Ekipler, önce şüphelilerin kullandığı aracı ve araç sahibinin kimliğini belirledi. A.Ş. isimli kişi üzerine kayıtlı olduğu belirlenen aracın Silivri'de bulunduğu tespit edildi. A.Ş. isimli kişinin fotoğrafına erişen JASAT ekipleri, fotoğrafı kişilerin gidebileceği kuyumculara tek tek dağıttı. Şüphelilerin kullandığı aracın bir kuyumcunun önünde park halinde görülmesi üzerine operasyon için harekete geçildi. Söz konusu 3 şüpheli, JASAT ekiplerince kuyumcudan sahte altın bozdururken suçüstü yakalandı. Şüphelilere yapılan üst aramasında, 20 sahte ya da gramajı düşürülmüş altın kolye, 5 sahte çeyrek altın ile satıştan elde edildiği değerlendirilen 32 bin TL nakit para ele geçirildi.

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İstanbulda jandarmadan sahte altın operasyonu

KUYUMCULARA sahte altın SATIYORLARMIŞ

İkisi kadın 3 şüphelinin "Yeni evliyim. Düğünümde takılan altınlarımı bozduracağım" diyerek ellerindeki sahte altınları kuyumculara sattıkları anlaşıldı.

AYNI SUÇTAN SABIKASI ÇIKTI

Yakalanan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilirken, A.Ş. isimli kişinin yaklaşık 2 ay önce, Karaman'da, aynı suçtan sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı.

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#Sahte Altın#İstanbul#Operasyon

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