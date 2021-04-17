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Gündem
Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 17.04.2021 - 15:50 | Son Güncelleme:

İstanbul'da iş yeri trafosu patladı! Yaralı işçi böyle taşındı

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Bağcılar'da bir işyerinin trafosunda patlama meydana geldi. İşçilerin mesaide olduğu sırada yaşanan patlama nedeniyle bir çalışan yaralandı. Çalışanlardan biri, patlamada yaralanan mesai arkadaşını kucağına alıp dışarı çıkardı.

Olay saat 13.30'da Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde tekstil aksesuarları üreten bir iş yerinde meydana geldi. 3 katlı işyerinin birinci katında bulunan trafo, işçilerin mesaide olduğu sırada henüz bilinmeyen bir sebeple patladı. Patlamanın ardından işyeri içinde küçük çaplı bir yangın meydana geldi. Tüm işçiler güvenlik nedeniyle bina dışına çıkarıldı.

İstanbulda iş yeri trafosu patladı Yaralı işçi böyle taşındı

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bina içindeki yangına müdahale ederken çalışanlardan biri, patlamada yaralanan mesai arkadaşını kucağına alıp dışarı çıkardı. Bir süre yerde yatan yaralı işçi kadın, ambulans gelmeden önce olay yerinde bulunan hafif ticari araç ile hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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