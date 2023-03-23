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İstanbul'da inşaatın istinat duvarı çöktü! Tedbir amaçlı bir bina boşaltıldı

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#İstinat Duvarı#Bina#İftar
İstanbulda inşaatın istinat duvarı çöktü Tedbir amaçlı bir bina boşaltıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 23:57

İstanbul Bayrampaşa'da inşaat halindeki binanın istinat duvarı çöktü. Tedbir amacıyla göçük alanının yakınındaki bina boşaltılırken, inşaat firması tarafından inşaat alanı toprakla dolduruldu.

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Olay, saat 19.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Süleymanşah Caddesi'nde meydana geldi. Yapımına yeni başlanan binanın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Çaldıran Sokak'ta bulunan 4 katlı bir bina çökme riskine karşı boşaltılarak mühürlendi. İnşaatı yapan firma, başka bir göçük oluşmaması için kamyonlarla inşaat alanını toprakla doldurdu. İnşaat firması çalışanlarıyla, boşaltılan binada oturanlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tedbir amacıyla boşaltılan binanın, bitişiğindeki bina ile arasında oluşan çatlak dikkat çekti. 

'ÇATIRTI SESLERİNİN ARDINDAN KENDİMİZİ DIŞARI ATTIK'

Önlem amaçlı boşaltılan bina sakini Osman Altun "İftar saatine 10 dakika kala bir ses geldi. Bir çatırtı sesi gelmeye başladı. Panikle kendimizi dışarı attık. Dışarı çıktığımızda, bizim yan taraftaki binanın 1 buçuk metre pay bırakması gerekirken, o tarafı da tekrardan kazmış. istinat duvarı, kuyu temeli, hiçbir şey yok. Şu anda görüldüğü üzere hafriyat araçlarıyla tekrar toprak doldurmaya çalışıyor. Bu da toprak kaymasını önleyecekmiş. Şu an bizim binada çok detaylı bir inceleme yapmadık. Yani çatlak var mı bilmiyorum. Yani iftara 10 dakika kala dışarı çıktık. Daha binaya giriş yapmadık. Kontrol edilmesi lazım, böyle baştan sağma işler yapılıyor. Daha yeni 11 ilde büyük bir deprem yaşadık. Büyük bir felaket yaşadık. Ve bu felaketin arifesinde bunları hala yaşayabiliyoruz" dedi. 

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#İstinat Duvarı#Bina#İftar

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