İstanbul’da İmamoğlu ağır bastı: CHP’de ‘aday’ sancısı

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CHP Parti Meclisi’nin önceki gece yarısına kadar süren toplantısının ardından 209 ismin yer aldığı aday listesi açıklandı. Listede, İstanbul’dan da 14 ilçe adayı yer aldı. Böylece toplam 39 ilçenin 28’inde adaylar açıklanmış oldu. Aday isimlerinin belli olmasıyla tartışmaların da fitili ateşlendi. Ataşehir’de kurultay sürecinde değişimci kanadın etkin isimleri arasında yer alan eski Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in gösterilmesi kulisleri hareketlendirdi.

‘TASFİYE İSTİFASI’

Yerine Adıgüzel’in aday gösterildiği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi PM toplantısı sürerken, “Kılıçdaroğlu’na yakınlığı olanların tasfiye edildiğini” savunarak partisinden istifa etti. “Tasfiye” tartışmasının PM toplantısına da yansıdığı ve bazı üyelerin itirazlarını dillendirdiği belirtilirken, kulislere ise Özel’in buna, ‘birilerine yakınlık ya da uzaklık adaylık kriterlerimiz arasında yer almıyor’ tepkisini gösterdiği bilgisi yansıdı.

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KILIÇDAROĞLU UYARDI

Yine kulislerde, bazı partilerin ortak adayı olarak seçimlere katılacağı söylenen İlgezdi’yi eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da telefonla arayarak ‘tavrını doğru bulmadığını, bunun partiye zarar vereceğini’ söylediği de öne sürüldü. Kulislerde, CHP’nin şu ana kadar adayını açıkladığı ilçeler arasında, DEM Parti’nin İmamoğlu’na destek karşılığında, kendi adaylarına destek istediği öne sürülen Adalar ve Esenyurt’un olmamasına da dikkat çekiliyor.

BÜYÜKŞEHİR KADROSU

Fatih’te eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Üsküdar’da eski Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, Sancaktepe’de geçmişte İSTAÇ AŞ’de Başkan Danışmanlığı ve Metro İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevlerini yürüten Alper Yeğin, Eyüpsultan’da eski İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, Bayrampaşa’da Bayrampaşa İlçe Başkanı Hasan Mutlu, Beyoğlu’da İBB Meclis Üyesi İnan Güney, Silivri’de yine İBB Meclis Üyesi Bora Balcıoğlu, Güngören’den Güngören İlçe Başkanı Temel Akkoç, Tuzla’da eski Tuzla İlçe Başkanı Eren Ali Bingöl gibi İBB kadrosundan ve ilçe teşkilatlarından çok sayıda ismin yer alması da ayrı bir tartışma konusu. CHP kulislerinde, bugüne kadar açıklanan İstanbul adaylarında İmamoğlu’nun ağırlığının hissedildiğinden söz ediliyor.

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HATAY GÖZDEN GEÇİRİLECEK Mİ





-CHP’de adaylığı daha önce açıklanan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile ilgili tartışma da sürüyor. Savaş ile birlikte Tekirdağ adayı Candan Yüceer’le ilgili de yaşanan tartışmada her iki ismin adaylıklarının yeniden değerlendirilebileceği öne sürülürken, CHP’nin önceki günkü MYK ve PM toplantılarında bunun gündem olmadığı öğrenildi. Şubattaki aday gündemiyle yapılacak son PM’de her iki ismin durumunun gözden geçirilebileceği de iddia ediliyor.

ANKARA’DA YAVAŞ ETKİSİ





-CHP’nin önceki gün açıkladığı Ankara’nın bazı ilçe adaylarında ise Büyükehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ağırlığının hissedildiği belirtiliyor. Mamak’ta örgütten gelen Veli Gündüz Şahin’in dışında önceki gün açıklanan listede Gölbaşı’nda eski MHP’li başkan Yakup Odabaşı, Polatlı’da yeniden aday gösterilmeyen MHP’li başkan Mürsel Yıldızkaya, Beypazarı’nda MHP kökenli Özer Kasap, Kalecik’te İYİ Parti eski ilçe başkanı Satılmış Karakoç, Kızılcahamam’da eski MHP’li başkan Coşkun Ünal, Nallıhan’da eski AK Parti ilçe başkanı Eretunç Göngör’ün adaylıklarına dikkat çekiliyor.