İstanbul'da ilk zil alarmı

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BUGÜN İstanbul’daki 6 bin 840 okulda 2 milyon 934 bin 155 öğrenci ve 163 bin 784 öğretmen ders başı yaptı. Öğrencileri taşımak için 16 bin servis aracı da yollara düştü. İstanbul’daki kamu kurumlarının temsilcileri, bu kadar büyük bir hareketliliği koordine etmek için bir araya geldi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında yapılan toplantıdan şu kararlar çıktı:

SERVİSLER ÖNCELİKLİ

- Altyapı, şantiye ve yol çalışmaları trafiğin yoğun olduğu saatlerde yapılmayacak, geceye kaydırılacak.

- Okulların açıldığı ilk 2 gün boyunca okul servis araçları arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanacak.

- Okul servis araçları İSPARK A.Ş.’nin okul çevrelerindeki 89 otoparkında tam gün ücretsiz park edebilecek.

- Kentiçi kameralardan İstanbul trafiği izlenerek tıkanan arterler ilgili birimlere bildirilip anında çözümlenecek.

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- Mobil EDS araçları ile birlikte İBB denetim ekipleri, sivil trafik ve zabıta ekipleri koordineli olarak denetim yapacak.

- Sinyal direklerine 1 hafta süreli ‘BEN DUYARLI SÜRÜCÜYÜM’ levhası asılacak.