İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

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İstanbul genelinde bir çok noktada gerçekleştirilen uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz liman şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu. Araçlar didik didik aranırken bagajda bulunan valiz ve çantalar da narkotik köpekleri yardımıyla kontrol edildi. Polis helikopteri denetime havadan destek verirken ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.