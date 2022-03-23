Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

#İstanbul#Yeditepe Huzur#Uygulama

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

İstanbul genelinde bir çok noktada gerçekleştirilen uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz liman şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi.

İstanbulda helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu. Araçlar didik didik aranırken bagajda bulunan valiz ve çantalar da narkotik köpekleri yardımıyla kontrol edildi. Polis helikopteri denetime havadan destek verirken ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Yeditepe Huzur#Uygulama

BAKMADAN GEÇME!

Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek
Mariupol cehenneminde 20 gün Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: Etrafımız sarılmıştı

Mariupol cehenneminde 20 gün! Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: "Etrafımız sarılmıştı"

#Mariupol
Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu

BAKMADAN GEÇME!

Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek
Mariupol cehenneminde 20 gün Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: Etrafımız sarılmıştı

Mariupol cehenneminde 20 gün! Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: "Etrafımız sarılmıştı"

#Mariupol
Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu