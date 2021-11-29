İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğun

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Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde Maltepe, İdealtepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 07.45 itibariyle trafik yüzde 57 olarak ölçüldü.