İstanbul'da görev yapacak 400 bekçi alınacak

Adaylar, 19 Eylül-02 Ekim arasında //www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuruda bulunabilecek.

Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. Öte yandan duyuruda diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istendi.