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AA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 20:59 | Son Güncelleme:

İstanbul'da görev yapacak 400 bekçi alınacak

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İstanbul'da görev yapacak 400 bekçi alınacak
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Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul'da görevlendirilecek 400 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak.

Adaylar, 19 Eylül-02 Ekim arasında //www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuruda bulunabilecek.
Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. Öte yandan duyuruda diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istendi.

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