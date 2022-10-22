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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı

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#FETÖ#Operasyon#İstanbul
İstanbulda FETÖ operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 07:41

İstanbul'da FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda yakalanan 47 şüpheliden 21'i tutuklandı.

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FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yeniden bir yapılanma içerisine girdiği ve bu yapılanmaya finansal destek sağlayanlar olduğunun belirlenmesi üzerine 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün kasa evi olarak kullandığı tespit edilen Başakşehir Kayaşehir'deki bir evin de aralarında bulunduğu adreslerde 47 şüpheli gözaltına alındı. 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 25'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 1 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

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#FETÖ#Operasyon#İstanbul

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