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Gündem
DHA
Haber Giriş: 27.02.2021 - 16:43 | Son Güncelleme:

İstanbul'da feci yangın! Kilometrelerce öteden görünüyor

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İstanbul Halkalı'da bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedilirken, yangından yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.

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  • İstanbulda korkutan yangın
  • İstanbulda korkutan yangın
  • İstanbulda korkutan yangın
  • İstanbulda korkutan yangın
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Küçükçekmece'deki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbulda feci yangın Kilometrelerce öteden görünüyor

Halkalı Dereboyu Caddesi üzerinde geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbulda feci yangın Kilometrelerce öteden görünüyor

Yoğun dumanların uzak bölgelerden de görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbulda feci yangın Kilometrelerce öteden görünüyor

İstanbulda feci yangın Kilometrelerce öteden görünüyor

İstanbulda feci yangın Kilometrelerce öteden görünüyor

 

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