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İstanbul'da fahiş fiyatla ekmek satan 822 fırına tutanak tutuldu

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#Davut Gül#İstanbul#Fırın
İstanbulda fahiş fiyatla ekmek satan 822 fırına tutanak tutuldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2023 21:33

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da belirlenen fiyat dışında ekmek satışı yaptığı tespit edilen 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutulduğunu belirtti. 

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İstanbul Valisi Davut Gül, belirlenen fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyattan ekmek satışı yapan 822 fırın hakkında tutanak tutulduğunu açıkladı.

"KURALSIZLIĞIN KURAL OLARAK DAYATILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. 

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#Davut Gül#İstanbul#Fırın

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