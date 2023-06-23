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İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı

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#DEAŞ#Terör#Terörle Mücadele
İstanbulda eylem hazırlığındaki DEAŞlı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 09:09

İstanbul'da düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı. Teröristin bombalı düzenek hazırlama gibi çeşitli videoları izlediği ve bununla ilgili özel eğitim aldığı öğrenildi.

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İstanbul’da DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen ‘yalnız it’ Konumundaki A.H. adlı yabancı terörist yakalandı. Bahçelievler’deki bir hücre evinde yakalanan DEAŞ mensubu ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca, dolu şarjörler ve bomba yapım aşamasında kullanıldığı tüp ve benzeri patlayıcı niteliğinde değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Operasyona ilişkin detayları CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz şu şekilde aktardı:

BOMBALI DÜZENEK HAZIRLAMA EĞİTİMİ ALMIŞ

Oldukça kritik bir operasyon. Bombalı saldırı hazırlığındaki terörist terörle mücadele ekiplerince yakalandı. Bahçelievler'de bir adreste kaldığı tespit edildi ve adrese operasyon düzenlendi. Çok sayıda bomba yapımında kullanılan malzeme, ruhsatlı tabancalar ve şarjörler ele geçirildi. En kritik noktalardan biri örgüt üyesinin dijital materyallerindeki incelemede ele geçirilen bulgulardı. DEAŞ tarafından militanlara eylem yaptırmak ve bombalı düzenek hazırlama gibi çeşitli videoları izlediği ve bununla ilgili özel eğitim aldığı, İstanbul'daki terör eylemlerine ilişkin dokümanlar ele geçirildi.

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İstanbulda eylem hazırlığındaki DEAŞlı yakalandı

İstanbulda eylem hazırlığındaki DEAŞlı yakalandı

İstanbulda eylem hazırlığındaki DEAŞlı yakalandı

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#DEAŞ#Terör#Terörle Mücadele

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