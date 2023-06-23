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Tanju Özcan'dan çarpıcı iddia: Akşener, Yavaş'ın oyununa geldi... İYİ Parti lideri 6'lı Masa'dan neden kalktı?

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#Meral Akşener#Mansur Yavaş#İYİ Parti
Tanju Özcandan çarpıcı iddia: Akşener, Yavaşın oyununa geldi... İYİ Parti lideri 6lı Masadan neden kalktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 09:09

CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalktığı sürece ilişkin "Meral Hanım bana göre Mansur Bey’in oyununa geldi" dedi.

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CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tv100 canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

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"SEÇİMİN KAYBEDİLMESİNİN SORUMLUSU GENEL BAŞKAN'IN KENDİSİ"

Seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özcan, "‘Köylü milletin efendisidir’ diyen bir siyasi partinin kurucu Genel Başkan’ı varken, bu seçimde köylüleri suçlamanın bir anlamı yok. Köylülerimiz öyle cahil değil, dolayısıyla bırak sen buna gidemiyorsan, o zaman örgütlerinle birlikte gidersin derdini birebir anlatırsın. Seçim mağlubiyetine bir bahane bulmanın bir anlamı yok. Mağlup olduk, yenildik" dedi. Özcan, "Bu seçimin kaybedilmesinin sorumlusu Genel Başkan’ın kendisi" ifadelerini kullandı.

Partiden ihraç sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Özcan, "Kılıçdaroğlu göründüğü gibi demokrat biri değil, ağzından demokrasiyi düşürmüyor ama demokrasi adına yaptığı hiçbir şey yok" dedi.

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"AKŞENER, YAVAŞ'IN OYUNUNA GELDİ"

Tanju Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan kalktığı sürece ilişkin de çarpıcı bir iddiada bulundu. Özcan, "Meral Akşener'in 3 Mart'ta yediği bir siyasi kazık var. Mansur Yavaş'ın oyununa geldi. Meral hanım gibi tecrübeli bir siyasetçi, birileriyle görüşmeden çıkar mı... Yavaş önce adaylık teklifini kabul etti. Akşener de çıktı masadan kalkıyorum kendim yürüyeceğim dedi, olayın özü bu. Sonra geç saatte 'Yanındayız' tweetini atan Mansur Yavaş'tı" dedi.

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#Meral Akşener#Mansur Yavaş#İYİ Parti

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