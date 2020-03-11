İstanbul'da evlilikler azaldı, boşanma arttı

Evlenenlerin sayısı 101 bin 333’den 99 bin 858’e düştü, boşananların sayısı ise 31 bin 84'ten 33 bin 127'ye yükseldi.

EVLİLİKTE BAĞCILAR

Evliliklerin ilçelere göre dağılımı incelendiğinde, en fazla evlilik Bağcılar'da oldu. Bağcılar'da 4 bin 871 çift evlenirken bu ilçeyi 4 bin 790 çiftle Küçükçekmece, 4 bin 454 çiftle Esenyurt, 4 bin 285 Pendik ve 3 bin 989 çiftle Üsküdar takip etti. Adalar ise geçen yıl en az evliliğin yaşandığı ilçe olarak kayıtlara geçti.

BOŞANMADA ESENYURT

Boşanmaların ilçelere göre dağılımında ilk sırada Esenyurt yer aldı. Geçen yıl 1946 çiftin boşandığı Esenyurt'u, 1667 çiftle Küçükçekmece, 1582 çiftle Ümraniye, 1580 çiftle Pendik ve 1387 çiftle Maltepe takip etti. 2019 yılında en az boşanmanın yaşandığı ilçe ise yine Adalar oldu. 48 çiftin boşandığı Adalar'ı 74 çiftle Şile, 138 çiftle Çatalca, 432 çiftle Silivri ve 447 çiftle Arnavutköy izledi.