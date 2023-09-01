İstanbul'da elektrik fırtınası! Meteoroloji ve Valilik'ten uyarı geldi

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İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış öncesi gece saatlerinde boğaz kesimi ile kuzey bölgelerinde ağırlıklı olmak üzere, gökyüzünde 'elektrik fırtınası' görüldü. Genellikle yağış öncesi kuru havalarda görülen elektrik fırtınası, bazı vatandaşları korkuttu. Bulutların içinde, ışık gösterilerini andıran doğa olayı, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

'OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN'

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda “Cuma sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

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