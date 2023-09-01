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İstanbul'da elektrik fırtınası! Meteoroloji ve Valilik'ten uyarı geldi

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#İstanbul#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#İstanbul Valiliği
İstanbulda elektrik fırtınası Meteoroloji ve Valilikten uyarı geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 03:18

İstanbul'da gece saatlerinde yaşanan elektik fırtınası gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar yaşanan doğa olayını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği vatandaşları uyardı.

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İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış öncesi gece saatlerinde boğaz kesimi ile kuzey bölgelerinde ağırlıklı olmak üzere, gökyüzünde 'elektrik fırtınası' görüldü. Genellikle yağış öncesi kuru havalarda görülen elektrik fırtınası, bazı vatandaşları korkuttu. Bulutların içinde, ışık gösterilerini andıran doğa olayı, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbulda elektrik fırtınası Meteoroloji ve Valilikten uyarı geldi

'OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN'

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda “Cuma sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

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İstanbulda elektrik fırtınası Meteoroloji ve Valilikten uyarı geldi


BİR UYARI DA VALİLİK'TEN

İstanbul Valiliği beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda, “Cuma sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi. 

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#İstanbul#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#İstanbul Valiliği

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