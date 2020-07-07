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AA - Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 23:38,Son Güncelleme:

İstanbul'da eğlence mekanlarına maske ve mesafe denetimi

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İstanbul'da eğlence mekanlarına maske ve mesafe denetimi
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İstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve KOM timlerince Sarıyer'deki eğlence mekanlarında, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi.

Denetimlerde ayrıca eğlence mekanlarında masalar arasındaki mesafe, iş yerlerine girişte dezenfektan bulundurulması, uyarı işaretlerinin belli noktalarda yer alması ve alkollü içeceklerin sahte olup olmadığı da kontrol edildi.

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